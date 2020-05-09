شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر ضخمة.. دوري السلة الأمريكي لا يتوقع عودة الجماهير هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد المسابقات الرياضية الكبرى لاستئناف المنافسات خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بينما لا يتوقع آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عودة الجماهير خلال العام الجاري.

وقال سيلفر خلال اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع لاعبي دوري المحترفين، إن البطولة ربما تكتمل بدون جماهير حتى العام المقبل، وفقاً لتطورات وباء كوفيد 19.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سيلفر قوله إن قرار تحديد موعد عودة المباريات قد يتخذ في شهر يونيو المقبل.

وأوضح سيلفر أن الدوري يعتمد بنسبة 40% من الإيرادات على حضور الجماهير بالملاعب، لذا فإن اللعب أمام الجمهور التلفزيوني فقط سيتسبب في خسائر مالية كبيرة.

وفي ظل صعوبات التنقل والسفر بين الولايات ترى رابطة دوري المحترفين أنه من الأفضل استئناف المباريات في مدينة واحدة أو مدينتين فقط وتتصدر أورلاندو ولاس فيجاس المدن المرشحة لاستضافة المنافسات.

Advertisements