شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد دعم تطوير استاد النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعد دعمهما لمطالب النادي خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بتطوير استاد المصري ونقل تلك المطالب إلى أعلى المستويات.

وتقدم مجلس إدارة النادي البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يتقدم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ سمير حلبية، بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على دعم سيادته الكامل لكافة مطالب النادي المصري خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بتطوير استاد المصري ونقل تلك المطالب إلى أعلى المستويات».

وأضافت: «وهو ما ترتب عليه إصدار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته للجهات المعنية بتطوير استاد المصري وفق أحدث نماذج التطوير وبالشكل الذي يؤدي إلى تعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت والأصول التي تقع بمنطقة الاستاد».

وأكد مجلس الإدارة على احترامه وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد المجهودات التي بذلها لإعادة الروح إلى المصري البورسعيدي.