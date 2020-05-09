شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، السبت، إلغاء بطولة دوري الأمم للعبة، والتي كان من المقرر إقامتها في 19 مايو الحالي على مستوى منافسات السيدات، وفي 22 من الشهر نفسه على مستوى منافسات الرجال، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتقام بطولة دوري الأمم بدلا من مسابقتي الدوري العالمي للرجال والجائزة الكبرى للسيدات موسم 2018.

وخلال هذه البطولة الموحدة يتنافس 16 منتخبًا على اللقب، حيث تستغرق فعاليات البطولة 6 أسابيع، علمًا بأن كل أربعة منتخبات تخوض منافسات البطولة على أرض إحدى الدول المشاركة.