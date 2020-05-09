شكرا لقرائتكم خبر عن فهد المولد لاعب اتحاد جدة ينهي فترة إيقافه لمدة عام بسبب المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي ونادي اتحاد جدة، اليوم السبت، فترة إيقافه التي امتدت لعام كامل. وكان قد عوقب المولد بالإيقاف لمدة عام كامل في مايو 2019 لتعاطيه المنشطات خلال مباراة الفريق أمام النصر في أبريل 2019، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم . يذكر أن المنافسات الرياضية السعودية متوقفة حاليا كإجراء احترازي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 8,476

تعافي 1,945

وفيات 503

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فهد المولد لاعب اتحاد جدة ينهي فترة إيقافه لمدة عام بسبب المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.