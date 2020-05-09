شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستقر على بديل «لالانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر نادي ليفربول الإنجليزي على بديل لاعبه آدم لالانا الذي من المنتظر أن يغادر قلعة الآنفيلد بنهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده مع الريدز.

وينتهي عقد «لالانا» هذا الصيف مع ليفربول فيما لا تنوي إدارة الفريق الإنجليزي التجديد للاعب، كما يبدو أنها قد لا تحتاج للبحث عن بديل له في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب «فوتبول إنسيدر»، فقد استقر الجهاز الفني للريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب على بديل اللاعب والذي يتمثل في الشاب الصاعد كورتيس جونز.

ويعتبر «جونز»، صاحب الـ 19 عامًا، أحد أبرز الأسماء الواعدة داخل قلعة ليفربول مع فريق الشباب، وشارك مع الفريق الأول هذا الموسم في 6 مباريات في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة إذ نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف.