شكرا لقرائتكم خبر عن «شطة» يحذر من إلغاء الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد عبدالمنعم مصطفى«شطة»، نجم الاهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي «كاف»، أن عدم إستئناف مسلبقة الدوري الممتاز المصري خسارة كبيرة جدا وأن قرار الإستئناف أو الإلغاء سيكون قرار سيادي، وأتمنى القيادة السياسية أن تنظر إلى الأمور بشكل جيد لأن كرة القدم صارت صناعة وهناك خسائر ستقع على الأندية وكذلك على الشركات الإعلامية والرعاة في حالة إلغاء الدوري.

وأضاف شطة، خلال لقائه ببرنامج «on side» الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زاده، أنه في حالة إلغاء الدوري يتم تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري نظرا للفارق الكبير في النقاط مع مراعاة عدم ظلم باقي الأندية ويتم إلغاء الهبوط وصعود فريقين من الدرجة الثانية وتطبيق نظام المجموعتين كحالة طارئة تحدث خلال هذا التوقيت.

واستكمل كابتن شطة تصريحاته بأن الاتحاد الأفريقي ينظر بعين الاعتبار حاليا على قرار استئناف البطولات الإفريقية باستئناف الدوريات في مصر والمغرب نظرا لتواجد الأندية المصرية والمغربية في البطولتين.

ولفت إلى أنه من الممكن إقامة مباريات نصف النهائي من مباراة واحدة في ملعب محايد من أجل انتهاء البطولات الإفريقية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن في حالة عدم استضافة الكاميرون للنهائي الإفريقي فإنه يرشح تونس وغانا لاستضافة الحدث الهام.