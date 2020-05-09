شكرا لقرائتكم خبر عن مستند تونسى يقلب موازين قضية النقاز والزمالك يستأنف فى المحكمة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الإجراءات الرسمية للاستئناف ضد الغرامة التى وقعها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ضد النادى بسبب شكوى حمدى النقاز، والذى ادعى خلالها تأخر النادى عن سداد مستحقاته.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد أصدر حكم فى أول درجة، بتغريم الزمالك مليونا و250 ألف دولار.

وينتظر أن يبدأ مسؤولو الزمالك، فى تحريك الدعوى الرسمية ضد اللاعب، خلال الساعات القليلة المقبلة، وتوعد مرتضى منصور، بملاحقة اللاعب، والحصول على كافة حقوق الزمالك، والمطالبة بتعويض النادى، عن الأضرار المعنوية والمادية التى تعرض لها النادى، من جراء هروبه، والذى جاء فى ظل ارتباط الفريق بالمشاركة بدورى المجموعات لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والذى كان قد يتسبب بإقصاء الفريق من البطولة، خصوصاً أن مركزه كان يعانى نقصا شديدا بسبب إصابة حازم امام، مما دفع الجهاز الفنى، لقيد اللاعب الناشئ أحمد عيد، والدفع به فى المباريات الإفريقية، لسد النقص العددى الذى خلفه رحيل النقاز.

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وعلمت «المصرى اليوم»، أن مسؤولى الزمالك، سيفجرون مفاجأة فى أول طلباتهم عند الاستئناف أمام المحكمة الرياضية، وهى مطالبة وزارة التكوين والتشغيل المهنى، التونسية، والمعنية بإصدار تصاريح العمل بالخارج، بصورة من عقد حمدى النقاز، الموثق لديهم، من أجل الحصول على تصريح اللعب للزمالك، وهو الإجراء الذى تتبعه الوزارة التونسية، مع كل لاعبيها، والتأكيد على أن أى أوراق تقدم بها اللاعب، غير صحيحة، وغير معتد بها، خصوصا وأنها لا تحمل توقيع أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وغير موثقة فى اتحاد الكرة، وغير معتمدة أيضا فى وزارة التكوين المهنى فى تونس، هذا بخلاف المستندات التى حصل عليها الزمالك، من مصلحة الضرائب، والتى تفيد بالمبلغ الذى يتقاضاه اللاعب، والذى يختلف عن القيمة التى أرسلها للاتحاد الدولى لكرة القدم.

من ناحية أخرى، انهى محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الزمالك، برنامجه التأهيلى، الذى خضع له خلال الفترة المنقضية، عقب تعرضه لإصابة قطع الرباط الصليبى، والتى أبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة المنقضية، وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب، مؤخرا تماثله للشفاء نهائيا من الإصابة.

وينتظر أن يبدأ اللاعب، فى رفع الحمل التدريبى خلال الأيام المقبلة، ليكون جاهز للدفع به للمشاركة فى التدريبات الجماعية حال عودتها مستقبلا. يأتى هذا فى الوقت، الذى يواصل فيه لاعبو الفريق التدريبات فى منازلهم، تحت إشراف باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، الذى يحصل على تقرير يومى من اللاعبين، عن القياسات الخاصة بهم، لضمان عدم زيادة أوزان أيا منهم بسبب طول فترة تعليق النشاط.