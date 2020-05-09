شكرا لقرائتكم سيناريوهات فايلر لدعم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في سيناريوهات دعم الجبهة اليُمنى خلال الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري حيث رفض اللاعب تجديد عقده وقرر الرحيل لبيراميدز.

ووضع المدرب السويسري أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليُمنى أهمها تصعيد أكثر من لاعب ناشئ يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن يأتي في مقدمتهم ، أحمد سيد عبد النبى وفارس طارق بجانب الظهير الشاب كريم يحيى المُعار لسموحة .

كما يمتلك فايلر حلول أخرى لدعم الجبهة اليُمنى ومنها الإستعانة بأكثر من لاعب يُجيد اللعب في هذا المركز أمثال حسين الشحات وكريم نيدفيد الذى إقترب من التماثل للشفاء من إصابته الطويلة في غضروف الركبة ومعهما حمدي فتحي فضلاً عن أكرم توفيق لاعب الأهلي المُعار للجونة والذى إقترب من العودة للقلعة الحمراء.

ويسعي فايلر إستغلال فترة تجميد النشاط الرياضي حالياً على خلفية "جائجة" كورونا في حل بعض الأمور الفنية في الفريق ومنها بدائل أحمد فتحي حيث يدرس شرائط لكثير من اللاعبين القادرين على تعويض أحمد فتحي.

وفى ذات السياق يفاضل الأهلى بين أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل، وتعويض رحيل أحمد فتحى، والذى فضل الرحيل عن النادى من أجل خوض تحدى جديد مع بيراميدز، بعد عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة الحمراء على تجديد عقده، بخلاف تلقيه اغراءات مالية أعلى من قبل النادى السماوى للعب فى صفوفه خلال الموسم المقبل.

وهناك أكثر من لاعب مرشح لتعويض أحمد فتحى، ولكن يبقى الثلاثى رجب بكار لاعب بيراميدز وثنائى الأهلى باسم على وكريم يحيى المعارين لفريقى الجونة وسموحة الأقرب لتدعيم الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية القادمة، كونهما مرشحان للعب فى هذا المركز، وتعويض غياب الجوكر.

ونستعرض أرقام اللاعبين المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى بالأهلي:

رجب بكار





السن 29 عاما

القيمة السوقية 300 ألف يورو

لعب 21 مباراة

سجل 0 أهداف

صنع 2 هدف

دقائق اللعب 1535 دقيقة

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باسم على



السن 31 عاما

القيمة السوقية 200 ألف يورو

لعب 18 مباراة

سجل 0 أهداف

صنع 0 أهداف

دقائق اللعب 1552 دقيقة

كريم يحيى



السن 21 عاما

القيمة السوقية 150 ألف يورو

لعب 12 مباراة

سجل 0 أهداف

صنع 1 هدف

دقائق اللعب 820 دقيقة