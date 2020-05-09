شكرا لقرائتكم غزل المحلة يتقدم بشكوى ضد أسامة نبيه بعد تصريحات التفويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى غزل المحلة فى بيان رسمى، تقديم شكوى فى إسامة نبيه لاعب الفريق السابق، بعد تصريحاته بالتفويت لنادى الزمالك وعدم تسجيل الأهداف.

وجاء البيان كالتالى:



نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبيه من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلاله عن تعمده إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجده بالنادى طرفنا.

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فقد قررت إدارة نادى غزل المحلة تقديم شكوى بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن هذه التصريحات الغير مسئولة حيث ان هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم فى مصر والتى يديرها الاتحاد المصرى مع الاحتفاظ الكامل بحق النادى فى التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى من كونها ومن شأنها الحفاظ على اسم وكيان وعراقة نادى غزل المحلة أحد أكبر الأندية الشعبية والجماهيرية فى مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة على بطولة الدورى الممتاز، حيث بدأ السير فى الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى المادية والأدبية المترتبة على ذلك.......... وسوف نوالى السادة مشجعى النادى والمتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة ان شاء الله.......... والله ولى التوفيق.