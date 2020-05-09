شكرا لقرائتكم فتحى مبروك: محمود الجوهرى صاحب فضل عليا وهذا أول مبلغ تقاضيته من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، إنه يدين بالفضل لمحمود الجوهري نجم النادي الاهلى لتطور مستواه داخل الفريق وكان متابع جيد لكافة تفاصيل لاعبيه داخل وخارج الملعب.

وأضاف مدير قطاع الناشئيين بالأهلى عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن أول ما تقاضاه من النادي الأهلى كان مبلغ 10 صاغ، وأضاف قائلا: "جيلنا واجه العديد من الصعوبات بحكم إقامة مباريات الفريق نهارًا وعدم وجود أي أضواء كاشفة، بجانب الإمكانيات الموجودة في الوقت الحالي، فغالبية المباريات كانت تقام نهارًا ونادرًا ما كانت مباريات تقام بالليل وهو ما لا يعانيه لاعبي الجيل الحالى.

وأكد فتحى مبروك أنه من ضمن الصعوبات أيضا التي واجهت جيله اللعب خارج مصر في نهار رمضان، بسبب التعامل مع الفنادق خاصة في أفريقيا، لتجهيز وجبة إفطار كاملة لجميع البعثة وهو ما كان يُجبرنا على عمل بعض الاحتياطات معنا لتجهيز الطعام الخاص لأنفسنا.