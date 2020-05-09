شكرا لقرائتكم الطائرة ترسل أوراق الحافز الرياضى لـ8 لاعبين لوزارة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن إرسال أوراق الحافز الرياضى للاعبين إلى وزارة الشباب و الرياضة.

وقال عبد الدايم أن الوزارة طلبت من الاتحاد إرسال أسماء اللاعبين لإنهاء الإجراءات، مشيرا إلى أنه تمت الإستجابة بالفعل بأرسال أوراق لاعبى الـ8 منتخبات المدرجة فى الاتحاد.

ويشهد اتحاد الكرة الطائرة حاليا مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء احترازى بسبب فيروس كورونا.

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فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى شهر يونيو المقبل لتغيير بعض بنود لائحة الاتحاد، حيث أن اللجنة المؤقتة بصدد صياغة بنود اللائحة لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، ومن ثم الدعوة للجمعية العمومية.

وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد الأسبوع الماضى، لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم استكمال مناقشته فى الاجتماع المقبل.