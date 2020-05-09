شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف اتحاد الكرة من التغييرات الخمسة للفيفا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الاقتراح الذى أعلنه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن التغيرات المُرتقبة فى المباريات، حال استئناف النشاط الرياضى فى أى دولة حالياً رغم انتشاء وباء "كورونا"، ردود أفعال قوية فى الشارع الرياضى العالمى وكذلك المصرى.

فى التقرير التالى، نرصد أهم التساؤلات والاستفسارات حول هذه الاقتراحات وموقف اتحاد الكرة المصرى منها، وإلى التفاصيل:

س: ما هو اقتراح "فيفا" بشأن التغييرات فى المباريات؟

ج: الاتحاد الدولى لكرة القدم نشر بياناً عبر موقعه الرسمى قال فيه، إن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ فى الحال مع استئناف المسابقات الحالية، بجانب تعطيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بشكل مؤقت حاليا.

وأوضح فيفا أنه سيُسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى، لتقليل تعطل المباراة، وستتاح لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة، ويمكن إجراء التغييرات الإضافية بين شوطى المباراة، وإذا قام كلا الفريقين بإجراء استبدال فى نفس الوقت فسيتم اعتبار ذلك كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

س:هل هذه التغييرات اختيارية أم إجبارية؟

ج: اختيارية

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س: وماذا عن موقف اتحاد الكرة المصرى بشأن هذه التغييرات؟

ج: اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قررت تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3 فى الدورى المصرى، حال عودته مجدداً، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل إخطار الأندية واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودته.

س: هل أخطر الفيفا اتحاد الكرة المصرى بهذه التعديلات؟

ج:نعم.. فقد تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم بهذه التغييرات.

س: كيف يرى مسئولو اتحاد الكرة هذه التغييرات ؟

ج: عصام عبد الفتاح، عضو لجنة حكام الاتحاد الأفريقى الحالى، قال إن فيفا اتخذ هذه القرارات لملائمة الظروف الحالية فى العالم بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، والذى جمد كل دوريات العالم وكافة البطولات القارية والدولية، مؤكدا أن هذه التعديلات كلها مؤقتة وسيتم تطبيقها عند استئناف المباريات، ويمكن إلغاؤها بعد انتهاء أزمة كورونا .

س: هل هناك شروط لتطبيق هذه التغييرات؟

ج: عصام عبد الفتاح قال إن التبديلات خلال المباراة سيتم استخدامها بواقع 5 تبديلات لكل فريق بشرط إجراؤها بحد أقصى على 3 مرات فقط، بمعنى إجراء تبديلين وتبديلين وتبديل، أو 3 تبديلات ثم تبديل ثم تبديل وهكذا، وذلك بهدف عدم تعطيل اللعب للتوقف 10 مرات لكل تبديل، مضيفا أن المباريات التى فيها وقت إضافى يمكن إجراء تبديل زيادة ويكون للفريق 6 تغييرات .