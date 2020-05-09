تقارير: إصابة لاعب غرناطة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن الفنزويلي يانخيل هيريرا لاعب نادي غرناطة الإسباني، مُصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت رابطة الليجا سمحت لأنديتها بالعودة إلى التدريبات مرة أخرى خلال هذا الأسبوع، مع إجراء فحص فيروس كورونا لجميع اللاعبين والعاملين قبل استئنافهم للتدريبات الفردية.
ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بعد إجراء الفحوصات على لاعبي فريق غرناطة تبين إصابة هيريرا بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيريرا هو ثالث لاعب يُصاب بفيروس كورونا عند عودة الأندية للتدريبات مرة أخرى وإجراء فحص الوباء عليهم.
وكانت أندية ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد أعلنت عن إصابة أليكس ريميرو حارس سوسيداد ورينان لودي لاعب الروخيبلانكوس بفيروس كورونا.
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