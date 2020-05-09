خاص.. تحرك جديد من الأهلي بسبب كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يستعد الأهلي لتقديم شكوى جديدة ضد النجم الساحلي التونسي بسبب عدم الوفاء بالالتزام المادي فيما يتعلق بإرسال المستحقات التي تم جدولتها بشأن غرامة لاعب الفريق السابق سليماني كوليبالي.

وعلم الخليج 365 من خلال مصدر له، أن الأهلي كلّف المحامي السويسري مونتيري بتقديم الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته بعد هروب المهاجم الإيفواري قبل ثلاث سنوات.

Advertisements

ولم يدفع النجم الساحلي باقي أقساط الغرامة الموقعة ضد لاعبه الحالي بسبب فسخ عقده من طرف واحد مع الأهلي.

وكان من المقرر أن ترسل إدارة النجم الساحلي القسط الأول 200 ألف دولار في شهر يناير الماضي، وهو ما لم يحدث ليقرر النادي الأهلي للجوء إلى الفيفا بتقديم شكوى جديدة.

يُذكر أن الأهلي اتفق مع النجم الساحلي على دفع الغرامة المقدرة بـ1.4 مليون دولار، على 4 دفعات، بقيمة 200 ألف دولار، والباقي 3 أقساط متساوية القيمة (400 ألف دولار).