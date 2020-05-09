اخبار الرياضه

خاص.. تحرك جديد من الأهلي بسبب كوليبالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يستعد الأهلي لتقديم شكوى جديدة ضد النجم الساحلي التونسي بسبب عدم الوفاء بالالتزام المادي فيما يتعلق بإرسال المستحقات التي تم جدولتها بشأن غرامة لاعب الفريق السابق سليماني كوليبالي.

وعلم الخليج 365 من خلال مصدر له، أن الأهلي كلّف المحامي السويسري مونتيري بتقديم الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته بعد هروب المهاجم الإيفواري قبل ثلاث سنوات.

Advertisements

ولم يدفع النجم الساحلي باقي أقساط الغرامة الموقعة ضد لاعبه الحالي بسبب فسخ عقده من طرف واحد مع الأهلي.

وكان من المقرر أن ترسل إدارة النجم الساحلي القسط الأول 200 ألف دولار في شهر يناير الماضي، وهو ما لم يحدث ليقرر النادي الأهلي للجوء إلى الفيفا بتقديم شكوى جديدة.

يُذكر أن الأهلي اتفق مع النجم الساحلي على دفع الغرامة المقدرة بـ1.4 مليون دولار، على 4 دفعات، بقيمة 200 ألف دولار، والباقي 3 أقساط متساوية القيمة (400 ألف دولار).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. تحرك جديد من الأهلي بسبب كوليبالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا