خاص.. تحرك جديد من الأهلي بسبب كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
يستعد الأهلي لتقديم شكوى جديدة ضد النجم الساحلي التونسي بسبب عدم الوفاء بالالتزام المادي فيما يتعلق بإرسال المستحقات التي تم جدولتها بشأن غرامة لاعب الفريق السابق سليماني كوليبالي.
وعلم الخليج 365 من خلال مصدر له، أن الأهلي كلّف المحامي السويسري مونتيري بتقديم الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته بعد هروب المهاجم الإيفواري قبل ثلاث سنوات.
ولم يدفع النجم الساحلي باقي أقساط الغرامة الموقعة ضد لاعبه الحالي بسبب فسخ عقده من طرف واحد مع الأهلي.
وكان من المقرر أن ترسل إدارة النجم الساحلي القسط الأول 200 ألف دولار في شهر يناير الماضي، وهو ما لم يحدث ليقرر النادي الأهلي للجوء إلى الفيفا بتقديم شكوى جديدة.
يُذكر أن الأهلي اتفق مع النجم الساحلي على دفع الغرامة المقدرة بـ1.4 مليون دولار، على 4 دفعات، بقيمة 200 ألف دولار، والباقي 3 أقساط متساوية القيمة (400 ألف دولار).
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