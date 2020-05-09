نجم منتخب إيطاليا السابق: صلاح يرغب كل مدرب في تدريبه.. إنه مثل الآلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أشاد الإيطالي فابيو كانافارو مدافع منتخب إيطاليا السابق، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مشيراً إلى أنه مثل الآلة ولا يستسلم أبداً.

وقال كانافارو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن موسم ليفربول في البريميرليج: "لقد مر ليفربول بموسم رائع وهم يستحقون الفوز والاحتفال بهذا الدوري".

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وتابع المدافع الإيطالي: "يجب أن تكون محظوظًا لعدم وجود مهاجم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أمام، هذا هو المفتاح إذا كان لديك ميسي أو رونالدو فستبدأ المباراة بنتيجة 1-0".

وأضاف الحاصل على الكرة الذهبية في عام 2006: "لكني أحترم محمد صلاح كثيرًا، لقد تغير كثيراً في ليفربول، على مدى السنوات الثلاث الماضية كان مثل الآلة".

واختتم كانافارو: "إنه اللاعب الذي يرغب كل مدرب في تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ويترك كل شيء في الملعب، إنه لا يستسلم أبدًا".