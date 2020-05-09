وزير الرياضة يوضح دعم الدولة للإستثمار الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أيمن جيلبرتو:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دور الدولة المصرية في دعم الاستثمار الرياضي وذلك من أجل أن يصبح ضمن دعائم الاقتصاد المصري.

وقام أشرف صبحي بجولة تفقدية لإستاد طنطا الرياضي، رافقه خلالها طارق رحمي محافظ الغربية، وأحمد الشيخ وكيل وزارة- رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

ووفقا لما جاء بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، فقد قام الوزير، بتفقد الملعب الرئيسي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات، وبعض المرافق الملحقة بالاستاد.

وقال أشرف صبحي في تصريحاته الرسمية "الوزارة تسعى لبناء شراكات وتعاون متكامل مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال الرياضي لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات مصر".

وتابع ستاد طنطا سيخدم كل ابناء محافظة الغربية بعد تطويره وفقا لخطة الوزارة الاستثمارية".

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وشدد "الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الإقتصاد الوطني، المرحلة المقبلة سوف تشهد حزم من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة".

واستمر "الدولة المصرية تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، الوزارة باتت تعمل جاهده في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل افراد الاسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك الأندية.

وأكد "فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة".

وواصل "وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب".

وأضاف "يتم تطبيق خطة إستثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الاندية الرياضية الاجتماعية مثل The Club، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احدى الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل City Club".