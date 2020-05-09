حوار ـ باكا: كنت الأفضل في الأهلي .. وموسيماني لم يحترمهم بعد الخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

باكاماني ماهلامبي النجم الصاعد دخل التاريخ في صيف ٢٠١٧ بعد تعاقده الأهلي معه ليكون أول لاعب من جنوب أفريقيا ينتقل للعملاق المصري.

وعلى الرغم من إظهاره لبعض المهارات والسرعة إلا أن تجربة النجم انتهت قبل أن يتمم عامه الـ ٢١ ليرحل عن مصر.

الخليج 365 التقى بالنجم الذي يلقب بـ (باكا) ليتحدث عن تجربته مع الأهلي وأسباب الرحيل بعد فترة قصيرة ليلعب في صفوف صنداونز الجنوب إفريقي.

وإليكم تفاصيل الحوار:

كيف انضممت للأهلي؟

الأمر جاء من خلال مفاوضات الأهلي مع إدارة بيدفيست ويتس الذي كنت ألعب له، قدموا عرضًا رسميًا للنادي وعرض الأمر علي فوافقت.

وكيف كان رد فعلك حول فكرة اللعب للأهلي؟

لقد كنت سعيدًا للغاية، ولم أفكر مرتين قبل الموافقة على اللعب للأهلي.

هل تتذكر أول تواصل لك مع حسام البدري (المدير الفني آنذلك)؟ ماذا قال لك؟

قال لي، أنت لاعب مميز نحن بحاجة إلى وجودك معنا في الفريق، نحن ندرك أنك في سن صغيرة لكننا سوف نعتني بك حتى تكون في أفضل حال.

وهل تعتقد أن البدري منحك الفرصة لتثبت نفسك؟

لا، على الإطلاق، كنت بحاجة إلى فترة أكبر من أجل اللعب في صفوف الفريق.

وماذا قالوا لك عندما طلبت فرصة أكبر؟

حسام البدري كان دائمًا يطلب مني بذل مزيد من الجهد من أجل المشاركة.

لكن هل تعتقد أنك عانيت من بعض مشاكل بسبب اختلافات الثقافة بين مصر وجنوب إفريقيا؟

نعم، المعاملة لم تكن جيدة بالنسبة لي.

هل يمكن أن تشرح لنا ما حدث؟

هم لم ينفذوا الوعود التي منحوها لي، لقد وعدوني بالحصول على منزل للإقامة كي تستطيع زوجتي أن تقوم بزيارتي، لكن هذا لم يحدث.

لكن البعض قال أنك لم تكن محترفًا في حياتك الخاصة وواجهت بعض المشاكل بسبب سلوكك خارج النادي.. ما ردك؟

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لا، كل من قال هذا فهو كاذب.

وكيف قررت الرحيل عن النادي؟

لم أكن سعيدًا بوضعي داخل الفريق، وصنداونز أتى وقدم عرضًا جيدًا للغاية بالنسبة لي ولمدير أعمالي فقررنا الموافقة.

من كان أفضل لاعب في الأهلي أثناء وجودك مع الفريق؟

أنا

إذا، بماذا شعرت أثناء مواجهة الأهلي في 2019؟

كنت سعيدًا للغاية، لأنني كنت أعلم نقاط ضعفهم، حتى أنني وجهت للمدير الفني نصائح في هذا الشأن.

ماذا كانت نصيحتك للمدير الفني؟

لن أفصح عنها.

وماذا بدر بذهنك عندما سجلت هدفك في المباراة؟

لقد كانت رسالة إلى أفكارهم السلبية عني بعدما قرروا التفريط في من أجل العودة إلى بلادي دون أن يؤمنوا بقدرتي على إفادة الفريق.

وبعد تجربتك غير النجاحة مع الأهلي هل تحب العودة لمصر مجددًا عبر صفوف الزمالك؟

سأكون سعيدًا للغاية...

لكن في رأيك ما الذي منح الأهلي الأفضلية على صنداونز هذا العام؟

المدير الفني لم يحترمهم، حتى أن تشكيلنا الأساسي في المباراة لم يكن بنفس مستوى الفريق في العام الماضي.

ألا تعتقد أن الأهلي كان أفضل فنيًا؟

بكل تأكيد.

ما هي رسالتك لجماهير الأهلي بعد عامين من الرحيل عن النادي؟

مازلت أحبهم، عليهم أن يستمروا في دعم اللاعبين والفريق كما يفعلون دائمًا.