بشكتاش التركي يُعلن عن وجود حالتين كورونا بالفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن إصابة اثنين من أعضاء فريق كرة القدم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان النادي التركي أجرى فحوصات فيروس كورونا لجميع اللاعبين والعاملين بالفريق، أمس الجمعة، استعداداً لاستئناف التدريبات.

وأصدر بشكتاش بياناً رسمياً ليُعلن فيه عن نتائج الفحوصات التي أجراها أمس، مشيراً إلى إصابة أحد اللاعبين وأحد الموظفين بالنادي بالفيروس.

وأشار النادي إلى أن النادي بدأ عملية المتابعة والعلاج للاعب والموظف لدينا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية وفقًا للإجراءات الصحية.