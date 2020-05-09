ازدياد عدد الأندية الرافضة لاستكمال بريميرليج على ملاعب محايدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتزم نادي واتفورد الإنجليزي رفض دعوات إلى أن تخوض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مبارياتها في ملاعب محايدة في محاولة لإنهاء الموسم الحالي.

وقال سكوت دوكسبوري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إنه وافق على أن تقام المباريات بدون جمهور، لحماية سلامة جميع المعنيين وسط وباء فيروس كورونا، ولكنه قال إنه لن يكون من العدل ألا تستخدم الأندية ملاعبها.

وكتب دوكسبوري في صحيفة "تايمز" :"لدينا طاقم طبي في النادي يعمل تحت ظروف لم يجربها من قبل أي طبيب مع مبادئ استرشادية تستند في جزء كبير منها على الافتراضات وليس الحقائق العملية".

وأضاف :" ومع كل هذه التنازلات والمخاطر الصحية مطلوب منا أن ننهي المسابقة التي لا تشبه ما بدأناها، والتي قد تنهي وجود نادي صغير كواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع :"لذا، هل هذا عدل؟ هل به أي مظهر من مظاهر العدالة الرياضية؟ بالطبع لا".

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وقال دوكسبوري إن إنهاء الموسم بهذه الطريقة لن يكون عادلا لأي شخص.

وأضاف :"عندما يكون هناك على الأقل ستة أندية- وأنا أشك في وجود المزيد- قلقون من الجانب السلبي الواضح والآثار المدمرة للعب في هذا الدوري المصغر المكون من تسع جولات، فمن ثم أعتقد أن الرابطة عليها واجب التعامل مع هذه المخاوف".

وتعتزم الأندية العشرين أن تجتمع يوم الاثنين المقبل لمناقشة استئناف الموسم، ولكن تقارير صحفية اشارت إلى أن التصويت على تلك القضية سيتم تأجيله.

وعبر ناديا برايتون وأستون فيلا عن عدم ترحيبهما بفكرة اللعب في ملاعب محايدة.