فهد المولد يشكر تركي آل شيخ بعد إنتهاء أزمته

حرص فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي على توجيه الشكر للمستشار تركي آل شيخ وزير الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وقال نشر المولد عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " قائلًا :" شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ وشكر خاص للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وشكر إدارة النادي وأعضاء شرف النادي وزملائي اللاعيبين في الدوري السعودي وخاصة رائس النادي انمار الحائلي والنائب احمد الكعكي والأستاذ حاتم باعشن و الأستاذ لوى ناظر

شكرا من القلب ".

وواصل المولد قائلًا :" اشكر الجمهور السعودي عامه و جمهور الاتحاد خاصه على وقفتهم مع فهد .. وحده من اصعب السنوات مرت عليا اشوف الاتحاد يعاني و انا موقوف اتفرج من بعيد لعل هذي العقوبه بينت لي اشياء كثير و تعلمت منها الكثير وبإذن الله أنجح برفقة زملائي اللاعبين على اسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات ".

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وأنتهت عقوبة إيقاف فهد المولد،

التي كانت موقعة هليه لمدة عام وذلك بعد ثبوت تناول اللاعب المنشطات فى شهر مايو من العام الماضى .

وتأكد ثبوت تعاطي فهد المولد المنشطات عقب نهايةال مباراة التي جمعت بين فريقة ونظيره النصر في المباراة التي جمعت بينهما يوم 13 أبريل، من العام الماضى ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري السعودي في المباراة التي أنتهت لصالح الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

أبتعد فهد المولد عن الملاعب منذ مايو 2019، وذلك بعد أن قررت لجنة الرقابة على المنشطات التابعة للاتحاد السعودى لكرة القدم بعد ثبوت تعاطي اللاعب للمنشطات إيقاف نجم فريق الاتحاد لمدة عام كامل.