أتلتيكو مدريد يعود للتدريبات من جديد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت إلى التدريبات بعد غياب شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأدى لاعبو أتلتيكو مدريد تدريبات فردية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق. سيميوني المدير الفني للفريق. Advertisements وقام النادي بتقسيم مركز التدريب بشرائط لتحديد مساحات مختلفة وحد أقصى مكون من ستة لاعبين لكل مساحة، وبدأت المرحلة الأولى من التدريبات بقيادة سيميوني، الذي أشرف على الجلسة وهو يرتدي قناع وقفازات. من التدريبات بقيادة سيميوني، الذي أشرف على الجلسة وهو يرتدي قناع وقفازات. وضمت المجموعة الأولى كلًا من والكرواتي شيمي فرساليكو والبرازيلي فيليبي مونتيرو والكولومبي سانتياجو أرياس والأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز وماريو إيرموسو والصربي إيفان سابونيتش الذين تدربوا مع الحفاظ على مسافات بينهم.

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