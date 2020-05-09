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فيفا يصدر قراره في أزمة الاتحاد السعودي مع سعيد المولد

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أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قراره النهائي بشأن أزمة سعيد المولد مع نادي الاتحاد.

وكان الاتحاد قد رفع شكوى للفيفا بسبب توقيع

سعيد المولد على عقود الانتقال إليه بعد انتهاء عقده مع الأهلي قبل أن يخل اللاعب بشروط التعاقد ويقرر الاستمرار مع الأهلي.

وأصدر الفيفا قرارًا بعقوبة سعيد المولد حيث ألزمه بدفع غرامة 271 ألف دولار بما يعادل مليون ريال لنادي الاتحاد بسبب الأضرار التي تسبب فيها اللاعب للنادي نتيجة الإخلال بالتعاقد.

ومنح الاتحاد الدولي اللاعب مهلة لمدة 30 يومًا من أجل سداد الغرامة المقررة.

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