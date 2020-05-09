انتهاء عقوبة فهد المولد لاعب الاتحاد السعودي

انتهت عقوبة فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي اليوم السبت، بالإيقاف لمدة عام وذلك بعد ثبوت تناول اللاعب المنشطات فى شهر مايو من العام الماضى.

وتأكد ثبوت تعاطي فهد المولد المنشطات

عقب نهايةال مباراة التي جمعت بين فريقة ونظيره النصر في المباراة التي جمعت بينهما يوم 13 أبريل، من العام الماضى ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري السعودي في المباراة التي انتهت لصالح الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وابتعد فهد المولد عن الملاعب منذ مايو 2019، وذلك بعد أن قررت لجنة الرقابة على المنشطات التابعة للاتحاد السعودى لكرة القدم بعد ثبوت تعاطي اللاعب للمنشطات إيقاف نجم فريق الاتحاد لمدة عام كامل.