كشف نادي بيشكتاش التركي، في بيان رسمي اليوم السبت، عن إصابة لاعب وموظف بالنادي، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الثنائي بدأ يخضع للعلاج. أن الثنائي بدأ يخضع للعلاج. واكتفى بيشكتاش بإعلان إصابة لاعب وموظف بالنادي بفيروس كورونا دون توضيح أي تفاصيل. كورونا دون توضيح أي تفاصيل. والجدير بالذكر أن اللاعب المصري محمد النني يحترف في صفوف بيشكتاش التركي قادمًا من صفوف أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة لاعب وموظف في بيشكتاش التركي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.