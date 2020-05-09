برشلونة يعلن إصابة صامويل أومتيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت عن إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد عودة الفريق إلى التدريبات مرة أخرى .

ونشر النادي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر " قائلًا :" الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أومتيتي في العضلة النعلية اليمنى ومدة الغياب عن

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التدريبات تتوقف على حتى تعافيه من الإصابة.

وكان فريق برشلونة الإسباني عاد إلى المدينة الرياضية من جديد حتى يخوض اللاعبون تدريباتهم مرة أخرى بعد توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ..