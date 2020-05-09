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برشلونة يعلن إصابة صامويل أومتيتي

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أعلن نادي الإسباني، اليوم السبت عن إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد عودة الفريق إلى التدريبات مرة أخرى .

 

ونشر النادي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر " قائلًا :" الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أومتيتي في العضلة النعلية اليمنى ومدة الغياب عن

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التدريبات تتوقف على حتى تعافيه من الإصابة.

 

وكان فريق برشلونة الإسباني عاد إلى المدينة من جديد حتى يخوض اللاعبون تدريباتهم مرة أخرى بعد توقف بسبب تفشي ..

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