أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت عن إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد عودة الفريق إلى التدريبات مرة أخرى .
ونشر النادي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر " قائلًا :" الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أومتيتي في العضلة النعلية اليمنى ومدة الغياب عن
وكان فريق برشلونة الإسباني عاد إلى المدينة الرياضية من جديد حتى يخوض اللاعبون تدريباتهم مرة أخرى بعد توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ..
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يعلن إصابة صامويل أومتيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.