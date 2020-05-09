اتحاد الكرة يصرف 40 ألف جنيه لحكام الوادي الجديد غدًا

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مستحقات حكام الوادي الجديد، تبلغ 40 ألف جنيه، وسيتم صرفها غدًا، ليكون بذلك تم صرف كامل مستحقات الحكام.

صرف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة

وجيه أحمد ود.عزب حجاج، مبلغ ٧ ملايين و٢٥٥ ألف و٦٦٠ جنيه الى حكام ٢٤ منطقة. يمثل المبلغ مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية.

وصرف اتحاد الكرة المستحقات للمناطق التالية: اسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.