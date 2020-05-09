أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الإقتصاد الوطني، مشيرا الى ان المرحله المقبلة سوف تشهد حزم من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.
وشدد وزير الشباب والرياضة خلال جولتهالتفقدية لإستاد طنطا اليوم السبت على أن الدولة المصرية تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهده في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل افراد الاسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك الأندية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير تلك المنشآت ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر اشرف صبحي.. نسعى لتطبيق خطة إستثمارية شاملة لتصبح الرياضة احدى دعائم الدولة الإقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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