وزير الرياضة يؤكد دور الدولة في دعم الاستثمار الرياضي

خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة إستثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الاندية الرياضية الاجتماعية مثل" The Club ، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احدى الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل City Club “ .
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى جاهده لبناء شراكات وتعاون متكامل مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال الرياضي، لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح صبحي خلال جولته التفقدية اليوم لاستاد طنطا الرياضي ان وزارة الرياضة سعت
وضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير تلك المنشآت ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.
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