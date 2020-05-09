شباب بلوزداد: إلغاء الدوري الجزائري سيحمي مصالح البلاد!

شدد المشرف العام لنادي شباب بلوزداد “توفيق قريشي” على ضرورة إلغاء السلطات المحلية لمسابقة الدوري الجزائري هذا الموسم 2020/2019، مُفندًا الأسباب التي دفعت مسؤولي النادي نحو الخروج بهذا الإعلان عبر الإذاعة الجزائرية هذا الأسبوع.

وينتظر عشاق كرة القدم الجزائرية ما ستسفر عنه اجتماعات الاتحاد الجزائري ورابطة الأندية بوزارتي الصحة والرياضة يوم غد الأحد، حول استئناف أو إلغاء المسابقة.

وترفض أندية وفاق سطيف ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل قرار الإلغاء لرغبتهم في مواصلة منافسة بلوزداد على صدارة جدول ترتيب الدوري، خاصةً وأن المسابقة تبقى عليها 8 جولات دفعة واحدة، وهو عدد كاف لقلب الأمور رأسًا على عقب.

ويبدو أن إدارة بلوزداد تخشى خسارة الصدارة عند استئناف الموسم بسبب تراجع لياقة لاعبي الفريق، ولهذا دعت من خلال تصريحات أدلى بها توفيق قريشي إلى إلغاء الموسم.

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وحاول قريشي نفي ذلك للإذاعة الجزائرية وتقديم مُبررات أخرى، قائلاً “إعلان إنهاء الموسم تمليه ظروف واقعية وليس لمصالح شخصية، الحفاظ على الأرواح أهم من كرة القدم وأي شيء آخر”.

وزاد “إنهاء الموسم في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا قد يصب في مصلحة شباب بلوزداد لأنه هو الأحق بالتتويج بلقب الدوري الذي يتصدره منذ بداية الموسم، لكن لا أقول هذا بحثاً عن مصلحة فريقنا، لكن ماذا يمثل دوري كرة قدم أمام أرواح الناس واقتصاد البلاد؟ الصالح العام أهم”.

وأكمل حديثه “نحن على استعداد للعودة إلى منافسات الدوري يوم غد، إذا زال الخطر على صحة الأشخاص، لا يجب أن تنسوا أننا من الأوائل الذين دعموا جهود مكافحة جائحة كورونا”.