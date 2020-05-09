أومتيتي يُصاب بعد أول حصة تدريبية مع برشلونة

كشف نادي برشلونة عن تعرض قلب الدفاع “صامويل أومتيتي” لإصابة في ربلة الساق، بعد يوم واحد فقط من تدريبات الفريق الكتلوني، بعد العودة مرة أخرى، تمهيدًا لاستئناف الموسم الإسباني مرة أخرى.

وصارع اللاعب الدولي الفرنسي الإصابات في الكامب نو ومر بمشاكل هذا الموسم، وقد تؤدي الإصابة الأخيرة إلى احتمالية تضيعه فرصة استئناف الموسم مع الفريق الكتلوني، في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

ولعب نجم ليون السابق في 16 مباراة فقط في جميع المسابقات خلال موسم 2019-20، ليصبح مجموع المباريات التي غاب عنها منذ انتقاله إلى كتلونيا 58 مباراة.

ونشر “البلاوجرانا” الخبر في بيان رسمي، ولكنه لم يحدد موعد عودة نجم خط دفاعه المتوقعة مرة أخرى للملعب، بعد وجود مشكلة عضلية جديدة.

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وتفكر إدارة برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم في طرح اسم بطل العالم 2018 للانتقال، حيث وصلته عروض من قبل عمالقة البريميرليج، وهذا من أجل التخلص من راتبه المرتفع وكثرة إصاباته.

وعاد نجوم برشلونة مرة أخرى إلى التدريب الفردي في مقر “خوان جامبر” يوم أمس، بعد خضوع جميع اللاعبين إلى فحوصات طبية أثبتت خلوهم من أي إصابات لفيروس “كوفيد 19”.

يذكر أن بطل إسبانيا سوف يواصل البرنامج التدريبي الحالي في الأيام المقبلة، بالتأهيل والتدريبات الفردية، مع إضافة احتكاك عن طريق مجموعات صغيرة تتكون من ثلاثة لاعبين، إلى التحول للتدريب الجماعي الكامل بحلول نهاية شهر مايو.