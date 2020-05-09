غدًا حسم مستقبل الدوري الجزائري

وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مسألة استئناف الدوري الجزائري في يد السلطات المحلية والتي تستعد بدورها لاتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد يوم غد الأحد 10-5-2020.

وطلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاجتماع بوزارتي الرياضة والصحة الاجتماع في حضور أعضاء رابطة الأندية الجزائرية المحترفة لمناقشة خطة الاتحاد لاستكمال الموسم بعد رفع إجراءات حظر التجوال والحجر الصحي، إذا ما سمحت السلطات بذلك.

وتنص خطة الاتحاد الجزائري على عودة الأندية إلى التدريبات الجماعية لمدة 5 أو 6 أسابيع، ومن ثم استئناف ما تبقى من جولات على مدار 8 أسابيع لتفادي حدوث تلاحم بين الموسم الحالي والموسم المقبل.

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وقال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الجزائري “صالح باي عبود” في حديث خص به الإذاعة الجزائرية يوم أمس الجمعة “الاجتماع سيشهد مشاركة المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول جمال بلماضي ومسؤول اللجنة الطبية في الاتحاد الجزائري”.

وقوبلت خطة استئناف الدوري الجزائري برفض مثير للدهشة من قبل متصدر جدول ترتيب المسابقة “شباب بلوزداد” الذي طالب بإعلان إنهاء الموسم بدعوي الحفاظ على أرواح الناس واللاعبين وهذا ما يمثل الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة النادي.

لكن صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة “شبيبة القبائل” رفض مطالبات شباب بلوزداد بالإلغاء، وطالب باستئناف المسابقة، نظرًا لثقة مسؤوليه التامة في قدرة السلطات المحلية على محاصرة فيروس كورونا عند نهاية شهر مايو الجاري.