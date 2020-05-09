عزيز بودربالة يُخالف مصطفى حاجي ويُساند الدوري المصري

ساند أسطورة الكرة المغربية “عزيز بودربالة” الدوري المصري على عكس ما فعله مساعد مدرب المنتخب المغربي “مصطفى حاجي”، وأكد على إمكانية انضمام ثنائي الزمالك “أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم” لصفوف منتخب أسود أطلس خلال المباريات القادمة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.

وقلل مصطفى حاجي من شأن الدوري المصري الممتاز أثناء لقاء خص به قناة أون تايم سبورت المصرية، قائلاً أن الاحتراف فيه لا يكفي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم للحصول على استدعاء رسمي لتمثيل منتخب المغرب.

وطالب لاعب إسبانيول وكوفنتري سيتي وأستون فيلا، الثنائي المغربي بترك الدوري المصري ونادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل إذا أرادا التواجد مع منتخب المغرب في القريب العاجل.

عزيز بودربالة يرفض كلام حاجي

رفض عزيز بودربالة حديث مصطفى حاجي، وشدد على أهمية تواجد بنشرقي وأوناجم مع المنتخب المغربي، بعدما قدما مستوى مذهل مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي مؤخرًا.

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وقال عزيز بودربالة خلال حديثه مع قناة أون تايم سبورت “سعيد للغاية بمستوى أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم مع الزمالك، وأخص بالذكر بنشرقي لأنه مر بظروف صعبة على مستوى الانتقالات السابقة له من بعد رحيله عن الوداد البيضاوي”.

وأضاف “تطور محمد أوناجم كثيرًا في مصر، وأرى أن المنتخب المغربي بحاجة لتواجد لاعب بحجمه وبالمثل أشرف بنشرقي”.

واستغل بودربالة الفرصة للتحدث عن علاقاته المتينة بنجوم كرة القدم المصرية، قائلاً “لديّ علاقات طيبة بنجوم مصر منذ وقت طويل، أعتز بصداقة محمود الخطيب وحسن شحاته ومحمد أبو تريكة وطاهر أبو زيد”.

وختم عزيز بودربالة حديثه عن هداف ليفربول محمد صلاح، وقال “رفع رؤوسنا عالية، هو ضمن أفضل 10 لاعبين حول العالم، أنا فخور به خاصةً أنه من دولة عربية. صلاح رجل طيب وخلوق وشرف لنا تواجده ضمن الأفضل، ومن الطبيعي أن تكون مسألة رحيله عن ليفربول محل نقاش، فهو يحقق نتائج مذهلة للفريق، وقاده نحو لقب دوري أبطال أوروبا، لكن لا أعرف ما الأفضل لمستقبله”.