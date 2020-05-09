فينجر: ليفربول بطل الدوري الإنجليزي رغمًا عن الجميع

اقترح مدرب آرسنال التاريخي “آرسين فينجر” نتيجة مشابهة لما حدث في وطنه فرنسا مع الكرة الإنجليزية، حيث توقع أن يتوج فريق ليفربول باللقب هذا الموسم وفق كافة السيناريوهات.

ليفربول يتفوق حاليًا بـ 25 نقطة فارق على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن الفوز بأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب الدوري الأول منذ 30 عامًا من الغياب.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألغت بقية الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، مع إعطاء اللقب للمتصدر نادي باريس سن جيرمان، الذي وصل إلى التتويج السابع على التوالي.

Advertisements

وأشاد فينجر بأداء ليفربول خلال الموسم الماضي، وبمجهود لاعبيه لتحقيق اللقب، كما أوضح أن المدرب الألماني “يورجن كلوب” يستحق التتويج بالدوري الإنجليزي، بعد الطفرة التي أحدثها في الريدز.

وقال فينجر في نقاش عبر الإنترنت “لقد كان أداء يورجن جيدًا للغاية، لأن هذا النادي انتظر 30 عامًا للحصول على هذا اللقب، وعندما تعتقد أن لديهم مثل هذا الفارق الهائل مع الفريق الثاني في الجدول، وبغض النظر عما ستقرره إنجلترا، أعتقد أن ليفربول بطل في رأس الجميع”.

يذكر أن كلوب كان على وشك الوصول إلى رقم فينجر الأسطوري مع آرسنال، بتحقيق اللقب الذهبي دون خسارة في إنجلترا، إلى أن جاء نادي واتفورد وكبّده أول هزيمة في الموسم الحالي بعد 28 جولة من الصمود.