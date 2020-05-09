رياضة | برشلونة يعلن إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة الإسباني، لإصابة قوية في تدريبات الفريق الكتالوني، وذلك بعد يوم واحد فقط من عودة البلوجرانا إلى استئناف التدريبات الجماعية مرة أخري في ظل تفشي وباء كورونا.

وأعلن النادي الكتالوني، تعرض أومتيتي لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) اليمنى، وذلك بعد يوم واحد من عودة الفريق إلى التدريبات.

Advertisements

وتطارد الإصابات أومتيتي (26 عاماً) منذ انضمامه إلى برشلونة قادمة من ليون الفرنسي في 2016، ولم يشارك أساسياً خلال هذا الموسم سوى في تسع مباريات.

ويأمل مسؤولو الدوري الإسباني وجماهيره في استئناف المنافسات في 13 يونيو (حزيران) ، بعد فترة غياب بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

ولم يعلن برشلونة عن الموعد المحتمل لعودة أومتيتي من الإصابة.