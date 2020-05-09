رياضة | الزمالك يتخذ أولى خطوات التجديد مع «ساسي»

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ أولى خطوات التجديد مع «ساسي» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستغل مسئولوا نادي الزمالك فترة توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في التجديد لنجوم الفريق وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي.

الزمالك يجدد لفرجاني ساسي

المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك امير مرتضي بدأ بالفعل مفاوضات التجديد مع التونسي فرجاني ساسي، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

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وتواصل أمير مرتضى مع فرجاني ساسي هاتفياً في الساعات القليلة الماضية وأبلغه برغبة الزمالك في الإبقاء عليه ورفض فكرة رحيله، وشدد على عقد جلسة بينهما فور عودته إلى القاهرة، للاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد.

وترغب إدارة الزمالك في تجديد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني فرجاني لمدة موسمين قادميين، وحسم الأمر مبكرًا للحفاظ على تركيزه مع الفريق وأهميته من الناحية الفنية.

ويعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بشكل أساسي، على فرجاني ساسي، في كثير من الأمور الفنية، ويعتبر بمثابة قوة ضاربة داخل الفريق.