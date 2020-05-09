رياضة | موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة بعد عودة الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة بعد عودة الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو بايرن ميونيخ الألماني، مباراة الفريق الأولى بعد قرار رابطة البوندسليجا بعودة منافسات الدوري، بعد انتهاء فترة تعليق المنافسة بسبب كورونا.

عودة الدوري الألماني

إعلان عودة الدوري الألماني جاء من جانب رابطة البوندسليجا بعد الضوء الأخضر التي منحته الحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء لاستئناف الدوري.

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الاتحاد الدولي يوصي بإيقاف جميع أنشطة كرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف باسم الفيفا قد أوصي كافة الاتحادات بتأجيل جميع دوريات اللعبة الجماهيرية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة

زمن المقرر أن يلتقى الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ، بنظيره يونيون برلين يوم الأحد 17 مايو في تمام الساعة السادسة ضمن منافسات الجولة 26.