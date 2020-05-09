رياضة | ثمنه 80 مليون جنيه استرليني.. صراع مشتعل لضم نجم الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ثمنه 80 مليون جنيه استرليني.. صراع مشتعل لضم نجم الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة قوية من عدد من الأندية في ضم سيرج ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالإضافة تشيلسي يرغبون بالتوقيع مع صاحب الـ25 عاماً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لاتسيو لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، علماً أن باريس سان جيرمان مهتم أيضاً بضم اللاعب.