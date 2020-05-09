رياضة | فايلر يضع خريطة الصفقات أمام مجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يضع خريطة الصفقات أمام مجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يعقد اجتماعات مع مسؤولي الكرة، لإعداد خريطة الصفقات المنتظرة لتدعيم الفريق بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعود النشاط الرياضي بالفترة المقبلة، بعدما توقف خلال الأسابيع الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويناقش فايلر مع المسئولين في الأهلي، الاعداد للموسم الجديد ومناقشة المراكز التي بحاجة إلي تدعيم وكذلك موقف المعارين.

واستقر فايلر، على استبعاد التعاقد مع مدافع ولاعب ظهير أيمن، بالإضافة إلى مركز الهجوم حال عدم الوصول إلي خامات مميزة.