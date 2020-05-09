رياضة | أتليتكو مدريد يعود للتدريبات بعد غياب 60 يوما

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يعود للتدريبات بعد غياب 60 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت العاصمة مدريد اليوم، عودة التدريبات الفردية لنادي أتليتكو مدريد بعد غياب لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبالقفازات والأقنعة الواقية ومع ارتداء ملابس التدريب من المنزل، وصل لاعبو كرة القدم من المجموعة الأولى التي رتبها "الروخيبلانكوس"، هذا الصباح، وكان المنوتنيغري ستيفان سافيتش، هو أول لاعب يصل إلى مدينة ماخادائوندا الرياضية، غرب العاصمة الإسبانية.

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وبتقسيم مركز التدريب بشرائط لتحديد مساحات مختلفة وحد أقصى مكون من ستة لاعبين لكل مساحة، بدأت هذه المرحلة الأولى من التدريبات بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي أشرف على الجلسة وهو يرتدي قناع وقفازات.

وشكل الكولومبي سانتياجو أرياس والبرازيلي فيليبي مونتيرو والأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز وماريو إيرموسو والصربي إيفان سابونيتش والكرواتي شيمي فرساليكو جزءاً من هذه المجموعة الأولى من لاعبي كرة القدم، الذين تدربوا مع الحفاظ على مسافات بينهم.

ولم يتمكن البرازيلي رينان لودي من المشاركة في الجلسة، بعد اختبار إيجابي لكوفيد-19 كشف عن وجود بقايا للفيروس في جسده، وسيظل معزولاً في منزله.