رياضة | الزمالك يرفض رحيل نجمه "المميز"

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل نجمه "المميز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رحيل نجم الفريق في الأشهر المقبلة، بعد أن تلقى النادي العديد من العروض.

وقال هاني زادة في تصريحات تلفزيونية إن إدارة الفريق الأبيض سوف تتواصل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأمير مرتضى منصور عندما يصل أي عرض احترافي لضم مصطفى محمد.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن عضو مجلس إدارة الزمالك كشف أن القيمة المالية لبيع مصطفى محمد في الفترة المقبلة لن تقل عن 10 ملايين يورو.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هاني زادة كشف أن بعض الفرق في بطولة الدوري المصري تتعاقد مع لاعبين بقيمة 120 و140 مليون جنيه مصري لذلك من الطبيعي أن يكون بيع مصطفى محمد بالمقابل المالي المذكور مسبقاً بعد مستواه المميز مع الزمالك.

وذكرت التقارير الصحفية أن مصطفى محمد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.