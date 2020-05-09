رياضة | دي بروين يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دي بروين يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت تقارير صحفية بلجيكية الباب أمام رحيل نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة هيت لاتستي نيوز البلجيكية إلى أن العقد الحالي لكيفين دي بروين مع مانشستر سيتي يمتد حتى 2023 وكانت العديد من الأندية قد أبدت اهتمامها بضم دي بروين وكان أحدث هذه الأندية التي أعربت عن رغبتها هما ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت الصحيفة البلجيكية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) كان قد قرر في منتصف فبراير الماضي استبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة في البطولة الأوروبية لمدة موسمين مقبلين بسبب انتهاكات صارخة لقواعد اللعب المالي النظيف كما تم فرض غرامة مالية تبلغ 30 مليون يورو على النادي الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة البلجيكية أن مانشستر سيتي تقدم بطعن على القرار إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).

وكشفت الصحيفة البلجيكية أن اليويفا بدأ في تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف منذ 2011 وذلك لضمان عدم إنفاق الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية لمبالغ تفوق عائدات هذه الأندية.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة هيت لاتستي نيوز البلجيكية:"بمجرد اتخاذ القرار، سأدرس كل الخيارات، عامان سيكونان عقوبة طويلة المدة ولكن إذا كان الإيقاف لعام واحد، سأدرس الموقف".