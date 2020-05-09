رياضة | ليفربول يقطع الطريق على ريال مدريد في ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يقطع الطريق على ريال مدريد في ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد السنغالي ساديو ماني من أجل استمراره في صفوف قلعة الريدز لأطول فترة ممكنة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليفربول يسعى لاستمرار ساديو ماني من أجل قطع الطريق على ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول متمسك بثلاثي الرعب محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني لذلك يرفض التفريط في أحدهم خلال الميركاتو الصيفي.