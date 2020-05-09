شاهد..كيف يلتزم أحمد الشناوى بالاجراءات الوقائية ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث ظهر الحارس المخضرم مرتدياَ "جوانتي أبيض" داخل سياراته قبل الخروج، كإجراء وقائي لمواجهة وباء كورونا المستجد.
وتسبب فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، حرصاً على سلامة اللاعبين.
احمد الشناوي
ويواجه أحمد الشناوى أزمة حاليًا بخصوص انتقاله لأحد أندية الدورى المحلى، حيث ارتبط اسم الحارس بالأندية الكبرى بعدما خاض تجربة ناجحة مع الزمالك، ثم انضم لصفوف بيراميدز، وفى الوقت الحالى سيجد صعوبة فى اللعب لأحد القطبين "أهلى أو زمالك" نظرًا لاكتفاء كل منهما بحراس مرماه، الأمر الذى سيضع الشناوى فى مأزق.
وكان مصدر مقرب من الشناوى كشف أن الحارس تحدث مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل البحث له عن عرض مميز فى أحد أندية السعودية، لافتًا إلى أن أحمد الشناوى لا يرغب فى الانتقال لأندية محلية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى جعله يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق السماوى، خاصة أنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال إكرامى لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدى سليمان بشكل أساسى.
وحصل مسئولو بيراميدز على توقيع شريف إكرامى، الذى حصل على وعد باللعب أساسياً، خاصة أن ملف المشاركة كان واحد من أهم أسباب اتخاذ اكرامي قرارًا بالرحيل عن الأهلي.
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