الجزائري فريد الملالي يرتكب فعلا فاضحا وينتظر المحاكمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم اللاعب الجزائري فريد الملالي، لاعب فريق آنجي الفرنسي، باعتذاره لجماهير الفريق وكل أنصاره ومؤيديه، عقب تورطه في فضيحة أخلاقية في فرنسا.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن الشرطة الفرنسية، كانت قد اعتقلت اللاعب الجزائري بعدما تقدم جيرانه بشكوى ضده، بتهمة القيام بأفعال مخلة بالحياء في فناء المجمع السكني الذي يقطنه.

الجناح الجزائري الشاب مهدد بالسجن لمدة عام، مع دفع غرامة قدرها 15 ألف يورو بسبب فعلته.. وسيمثُل الملالي البالغ 22 عاما، أمام القضاء الفرنسي بتهمة ممارسة العادة السرية في فناء مجمع المباني الذي يسكن فيه، بعدما أُطلق سراحه من قبل الشرطة.

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اللاعب كان قد شوهد من قبل جيرانه وهي ليست المرة الأولى، حيث حدث الأمر نفسه منذ أسبوعين لكن من دون تدخل الشرطة.. هذه المرة وصلت الشرطة إلى الموقع وقامت باعتقال اللاعب، وفي نهاية المطاف تم الإفراج عنه على أن يخضع للمحاكمة في الفترة المقبلة بتهمة الإقرار بالذنب وقد يواجه غرامة كبيرة.

الملالي قال في رسالة أبرزتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: من الصعب التعامل مع الانتقادات دائما، لقد مررت بمرحلة معقدة للغاية في الفترة الماضية، من الناحية المعنوية والجسدية.. أعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتسامح مع مثل هذه الأفعال، ولكنني أود أن أقدم اعتذاري لعائلتي وأصدقائي، وكذلك جميع مؤيدي النادي العزيز، وكل الجزائريين.

صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، ذكرت أن فريد الملالي اعترف خلال التحقيقات بالاتهامات التي وجهت ضده، وتم الإفراج عنه، لكنه سيخضع لمحاكمة بسبب فعلته خاصة أن تلك ليست المرة الأولى التي يقوم بها بتلك الأفعال غير الأخلاقية.