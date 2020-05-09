صور محرجة للويس سواريز.. وزوجته ترد بمقطع فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تسببت صوفيا بالبي، زوجة النجم الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في إحراج زوجها أمام متابعيه بعد نشرها مقطع فيديو له.
سواريز رد على الانتقادات التي تعرض لها عقب ظهوره في المدينة الرياضية، أثناء إجراء اللاعبين اختبارات فيروس كورونا، بعدما ظهر بوزن زائد ويعاني من بعض الترهلات، بعد غياب لمدة 5 شهور تقريبا بسبب الإصابة، مما أثار موجة من الانتقادات ضده.
صوفيا بالبي، زوجة اللاعب كانت قد نشرت عبر خاصية “استوري” في “إنستجرام” فيديو للاعب وسط الانتقادات التي كان يتلقاها وهو يداعب كرة القدم في المنزل، دون ارتداء قميص، وعلقت عليه: “كم هو جميل أن تراه مع أكثر شيء يحبه”.
سواريز اكتفى بالرد على زوجته من خلال إعادة نشر الفيديو على حسابه مضيفا رمزين تعبيريين، طالب من خلالهما منتقديه بالصمت.
اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث بدى أن موسمه انتهى تقريبا، لكنه جاهز للمشاركة في التدريبات مع زملائه فور اتخاذ قرار العودة.
يذكر أن آخر مباراة خاضها سواريز كانت يوم 8 يناير الماضي أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.
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