سون هيونج مين يحقق إنجازا في العسكرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم اختيار النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، من بين أفضل 5 مجندين في كتيبته بعدما أنهى تدريباته العسكرية الأساسية التي امتدت لـ3 أسابيع مع مشاة البحرية.

سلاح مشاة البحرية في كوريا الجنوبية نشر صورا لسون عبر صفحته على “فيسبوك” وهو يحمل بندقية M-16 ويؤدي التحية بعد إكمال مهمته.

سون بدأ تدريباته في 21 أبريل الماضي مع الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية في جزيرة “جيجو” الجنوبية، وتضمنت المشي لمسافات طويلة وتدريبات مع الغاز المسيل للدموع والبنادق.

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الخدمة العسكرية تعد إلزامية على جميع الرجال القادرين على العمل في كوريا الجنوبية لمدة عامين تقريبا، وهم يشكلون الجزء الأكبر من القوات التي يبلغ قوامها 600 ألف جندي، مقابل جيش كوريا الشمالية الذي يبلغ تعداده حوالي 1,3 مليون جندي.

سون كان من بين لاعبي كوريا الجنوبية الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 في إندونيسيا.. وبموجب شروط الإعفاء احتاج اللاعب فقط إلى إكمال تدريبه الأساسي وأداء حوالي 500 ساعة من الخدمة المجتمعية للوفاء بالتزامه بالتجنيد.

اللاعب استغل توقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا المستجد، للعودة إلى بلاده والقيام بالخدمة العسكرية.

وانتهى موسم اللاعب البالغ 27 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى قبل انتشار فيروس “كوفيد-19” حول العالم وفي أوروبا تحديدا، بعدما تعرض لكسر في ذراعه خلال المباراة أمام أستون فيلا في 16 فبراير.