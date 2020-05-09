كريستيانو رونالدو يبعث برسالة حب من العزل الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي فترة العزل المنزلي الإجبارية مع أطفاله بعد عودته من جزيرة ماديرا البرتغالية لحين العودة للملاعب وتدريبات فريقه بعد انتهاء قيود فيروس كورونا.

رونالدو شارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحظاته الخاصة مع أطفاله في المنزل، حيث نشر صورته بينما يحيط به أبنائه، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وكتب فى تعليقه عليها: “الحب الأعظم”، تعبيرا عن حبه الكبير لعائلته واستمتاعه بهذه الأوقات الاستثنائية التي يقضيها معهم، بعد وصوله إلى تورنتو الإيطالية.

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الصورة حظيت على تفاعل كبير من متابعيه، إذ نالت ما يزيد عن 5 ملايين تفاعل خلال ساعات قليلة.

لاعبو يوفنتوس كانوا قد انضموا إلى العائدين للتدريبات مع نواديهم في إيطاليا بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا وسط مقترحات لخوض المباريات في ملاعب محايدة حال استئناف “الكالتشيو”.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل 25 هدفا وصنع 4 في 32 مباراة لعبها مع يوفنتوس خلال هذا الموسم، في جميع البطولات قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس “كوفيد-19”.