- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي فترة العزل المنزلي الإجبارية مع أطفاله بعد عودته من جزيرة ماديرا البرتغالية لحين العودة للملاعب وتدريبات فريقه بعد انتهاء قيود فيروس كورونا.
رونالدو شارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحظاته الخاصة مع أطفاله في المنزل، حيث نشر صورته بينما يحيط به أبنائه، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وكتب فى تعليقه عليها: “الحب الأعظم”، تعبيرا عن حبه الكبير لعائلته واستمتاعه بهذه الأوقات الاستثنائية التي يقضيها معهم، بعد وصوله إلى تورنتو الإيطالية.
الصورة حظيت على تفاعل كبير من متابعيه، إذ نالت ما يزيد عن 5 ملايين تفاعل خلال ساعات قليلة.
لاعبو يوفنتوس كانوا قد انضموا إلى العائدين للتدريبات مع نواديهم في إيطاليا بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا وسط مقترحات لخوض المباريات في ملاعب محايدة حال استئناف “الكالتشيو”.
جدير بالذكر أن رونالدو سجل 25 هدفا وصنع 4 في 32 مباراة لعبها مع يوفنتوس خلال هذا الموسم، في جميع البطولات قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس “كوفيد-19”.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يبعث برسالة حب من العزل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.