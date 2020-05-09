اخبار الرياضه

ليفربول الاقرب لضم صخرة دفاع نابولي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاقرب لضم صخرة دفاع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، أن ​ليفربول​ تفوق على نظيره مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع صفقة أفريقية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن ليفربول اقترب من التعاقد مع السنغالي كاليدو ​كوليبالي​ مدافع ​نابولي​ في الصيف المقبل.

وارتبط كوليبالي بالرحيل عن صفوف نابولي، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة والمشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية، افادت أن نابولي لا يزال متمسك بالحصول على مبلغ 100 مليون يورو للاستغناء عن خدمات كوليبالي هذا الصيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول الاقرب لضم صخرة دفاع نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا