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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول الاقرب لضم صخرة دفاع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
كشفت تقارير صحف بريطانية، أن ليفربول تفوق على نظيره مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع صفقة أفريقية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن ليفربول اقترب من التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في الصيف المقبل.
وارتبط كوليبالي بالرحيل عن صفوف نابولي، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة والمشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل.
يذكر أن بعض التقارير الإيطالية، افادت أن نابولي لا يزال متمسك بالحصول على مبلغ 100 مليون يورو للاستغناء عن خدمات كوليبالي هذا الصيف.
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