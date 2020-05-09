شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يطلب تمديد فترة اعارة ايكاردي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 اكدت اخر الاخبار الصحفية القادمة من فرنسا ان نادي ​باريس سان جيرمان​ سيطلب من نظيره ​انتر ميلانو​ الايطالي تمديد فترة اعارة المهاجم الارجنتيني ماورو ​ايكاردي​ او تقليص المقابل المادي من اجل التعاقد معه بشكل دائم.

وكان ايكاردي امضى الموسم الماضي برفقة بطل الليغ 1 وسجل 20 هدفا ومرر 4 كرات حاسمة في 31 لقاء خاضه مع البي اس جي. الفريق الفرنسي يريد التفاوض مع الانتر من اجل ابقاء ايكاردي في البارك دي برانس اما عبر تمديد الاعارة او تقليص مبلغ ال 70 مليون يورو الذي يطلبه الفريق الايطالي.

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