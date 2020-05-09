هالكنبرغ يأمل بأن تُستغل الفرصة لتحسين اوضاع الفورمولا 1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

يعتقد سائق الفورمولا 1 السابق ​نيكو هالكنبرغ​ ان على هذه الرياضة ان تستغل الفرصة الحالية بسبب فيروس كورونا من اجل ان تحسن اوضاعها. وقال هالكنبرغ الى CNN: "المشاكل التي تحصل حاليًا حقيقية وهناك شركات كبيرة تعاني من الناحية المالية واعتقد سوف يكون هناك عواقب. لكن في المقابل اعتقد انه على الفورمولا 1 ان تستغل هذا التوقف عن العمل من اجل تحسين اوضاعها من الناحية المالية. هذه هي فرصة من اجل مساعدة الجميع على الصمود".

