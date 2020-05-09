هالكنبرغ يأمل بأن تُستغل الفرصة لتحسين اوضاع الفورمولا 1

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
يعتقد سائق الفورمولا 1 السابق نيكو هالكنبرغ ان على هذه الرياضة ان تستغل الفرصة الحالية بسبب فيروس كورونا من اجل ان تحسن اوضاعها. وقال هالكنبرغ الى CNN: "المشاكل التي تحصل حاليًا حقيقية وهناك شركات كبيرة تعاني من الناحية المالية واعتقد سوف يكون هناك عواقب. لكن في المقابل اعتقد انه على الفورمولا 1 ان تستغل هذا التوقف عن العمل من اجل تحسين اوضاعها من الناحية المالية. هذه هي فرصة من اجل مساعدة الجميع على الصمود".
يُذكر ان هالكنبرغ خسر مقده في الفورمولا1 في نهاية 2019 وهو يأمل بالعودة في 2021.
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